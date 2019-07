Vertice giunta-sindacati su protocollo di intesa, Di Stefano: “Verificheremo vicenda compensazioni”

Gela. Il primo confronto dovrebbe tenersi la prossima settimana, in municipio. L’amministrazione comunale e i sindacati valuteranno i punti non ancora concretizzati del protocollo di intesa, risalente al 2015. “Come data ho indicato quella di martedì prossimo”, dice il vicesindaco Terenziano Di Stefano. Fino a ieri, attendeva una conferma dalle organizzazioni sindacali. L’obiettivo sarebbe comunque mettersi al tavolo prima della pausa estiva. Da settimane, si attende che il vertice tra la parte politica e quella sindacale possa tenersi. Di Stefano, che ha la delega allo sviluppo economico, tra i primi punti del suo cronoprogramma ha messo la valutazione degli strumenti che dovrebbero assicurare fondi all’ente, da reinvestire con progetti precisi per la città. “Ovviamente, il protocollo di intesa riguarda anche le compensazioni – dice ancora – è uno dei temi che vogliamo affrontare”. Ad oggi, dei trentadue milioni di euro previsti nell’accordo con Eni è stato speso ben poco. Il sindaco Lucio Greco è già stato dal presidente della Regione Nello Musumeci, confrontandosi anche con i manager di Eni. Dopo quel vertice, si dovrebbe passare ad un tavolo locale, che appunto metta insieme istituzioni politiche e sindacati. La fase di riconversione green della raffineria di contrada Piana del Signore sta per completarsi, mentre rimangono ancora tante perplessità sul futuro della base gas, il progetto sul quale la multinazionale ha puntato la parte più sostanziosa dell’investimento.