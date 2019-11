Vertice Greco-maggioranza ma su servizio idrico, niente verifica: anche dem preferiscono attendere

Gela. Per la verifica politica ci sarà tempo. Doveva essere il giorno del confronto tra il sindaco Lucio Greco e i suoi alleati “arcobaleno”, andati in crisi solo una settimana fa, quando in consiglio comunale si è discusso l’atto di proroga del contratto di servizio della Ghelas. L’avvocato oggi ha visto i suoi, ma di tutto hanno parlato salvo che dello stato di salute della maggioranza. Greco, nelle scorse ore, è stato molto chiaro. Nonostante quanto accaduto una settimana fa, con una sfuriata pubblica mai tanto palese, per lui “non cambia nulla”. Si va avanti senza scossoni e con un allargamento di giunta, probabilmente congelato a tempo indeterminato. In serata, in municipio, ha presentato il documento sul servizio idrico che intende far approvare in aula, domani. Probabilmente, un atto di indirizzo. L’alleanza, questa volta, dovrà evitare svarioni, su una vicenda che continua a montare, alimentata dal malcontento diffuso della città. Il sindaco, anche nel corso dei lavori della commissione tecnica, ha già anticipato la posizione dell’amministrazione. Il contratto con Caltaqua va risolto, per inadempimento. Quello di questa sera, è stato solo un incontro di preparazione alla seduta di domani. Un breve accenno al taglio dei 33 milioni di euro del Patto per la Sicilia, appena deciso dalla Regione, approfittando della presenza di un fedelissimo del presidente Nello Musumeci, come Vincenzo Cascino, e poi lo sciogliete le righe. Nel corso della giornata, addirittura sembrava che l’incontro potesse anche non tenersi. Alla fine, il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito e gli alleati sono riusciti a trovare uno spazio, incastrando la riunione con il sindaco.