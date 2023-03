Vertice in prefettura dopo i nuovi atti di violenza, Greco: “Protocollo su sicurezza di prossimità”

Gela. Il bisogno di un confronto diretto con la prefettura si è posto a seguito degli ultimi fatti di violenza che si sono verificati in città. Lo scorso fine settimana, l’aggressione all’esercente Nunzio Di Pietro, titolare di diversi supermercati, ha scosso molto. Il sindaco Lucio Greco, i vertici delle forze dell’ordine e i rappresentanti di associazioni datoriali, questa mattina, hanno preso parte alla riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza, indetto dal prefetto Chiara Armenia. Proprio la prefettura ha confermato la forte attenzione sulle vicende della città, troppo spesso segnata da ondate di recrudescenza criminale, a partire dai roghi di auto (sei sono state distrutte solo in una notte in via Goya). “La prevenzione e la sicurezza vanno declinate in un contesto di diffusa collaborazione. Ci deve essere una maggiore tendenza alla difesa passiva da parte di tutti, cittadini, imprenditori ed esercenti”, spiega il sindaco Lucio Greco, che anche dopo l’aggressione a Di Pietro ha lanciato un appello a tutta la città sana. “Sono in programma diverse iniziative di prossimità”, aggiunge l’avvocato. Ancora una volta, si ritorna sul punto dell’attivazione della nuova videosorveglianza, rallentata anche dalle vicende finanziarie del municipio. “Ho rassicurato il prefetto – dice ancora il primo cittadino – stiamo andando avanti. Negli ultimi giorni ci sono stati incontri e sopralluoghi. L’attività è in corso, anche per l’installazione dei sistemi video”. Ormai da alcuni anni, si attende che possa entrare pienamente in funzione il nuovo sistema, considerato capace di monitorare in maniera assai più efficiente e capillare buona parte del territorio e soprattutto le zone che vengono considerate sensibili.