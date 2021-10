Vertice pro-Greco, ancora distanze: non c’è la “pace” tra alleati e nessuno arretra

Gela. Le distanze rimangono e come aveva previsto qualche pro-Greco, il vertice serale non è stato decisivo. La maggioranza non esce compatta, con una posizione unitaria, tutt’altro. Pochi, infatti, sembrano disposti a fare passi indietro. L’ala “critica” non intende dar seguito alle “prove” di fedeltà chieste soprattutto dai civici. Il capogruppo di “Liberamente” Vincenzo Casciana, dopo un giro di brevi consultazioni tra gli alleati, ha chiuso il mandato affidatogli dal sindaco e ha chiesto la riunione con tutti i consiglieri di maggioranza. “Liberamente”, però, sconti politici non ne vuole fare a nessuno e non torna indietro neanche sulle commissioni. Per Casciana e per l’altro consigliere “critico” Pierpaolo Grisanti non ci sono le condizioni per rivedere la nuova composizione delle commissioni, che ha messo in crisi i rapporti interni ai pro-Greco. I gruppi “lealisti”, invece, la considerano una condizione importante, per tornare a fidarsi dei “critici”.