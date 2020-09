Vertici Asp in Comune, manager escludono tagli: “Partono lavori terapia intensiva”

Gela. L’incontro c’è stato a Palazzo di Città. Solo pochi giorni, fa era stato chiesto dai componenti della commissione consiliare sanità. Allo stesso tavolo, i manager Asp Alessandro Caltagirone e Marcella Santino, il sindaco Lucio Greco, l’assessore Nadia Gnoffo, il presidente della commissione Rosario Trainito, il vice Carlo Romano e il consigliere Vincenzo Cascino. “L’Asp sta assicurando attenzione sul nosocomio di Caposoprano – dice a conclusione Trainito – un nuovo incontro è in programma entro dieci giorni. Non c’è nessuna volontà di tagliare servizi”. I lavori per la nuova terapia intensiva, finanziata da Eni, potrebbero partire a breve. Greco ha chiesto impegni precisi, lamentando il fatto che ci siano stati troppi trasferimenti da Gela, anche verso Niscemi. “Solo cinque infermieri – hanno spiegato i manager – a fronte dei quaranta concentrati in ospedale a Gela, anche per l’emergenza Covid”. Sono state avviate le procedure di concorso per il posto di primario di ortopedia. Per chirurgia è sempre in atto una procedura per assunzioni a tempo determinato (e sono stati richiamati due medici in pensione), mentre per anestesia le procedure sono aperte anche per gli specializzandi di nosocomi come il San Marco di Catania e il policlinico di Palermo. La situazione è ancora da definire per il centro Alzheimer di via Ascoli, a causa di contenziosi con l’associazione che dispone dei locali comunali. Psichiatria, secondo i manager, non è destinata alla dismissione, ma si attende che possa esserci il riavvio, anche nella prospettiva del reparto di neurologia. Greco e Gnoffo, ma anche i consiglieri della commissione sanità, hanno inoltre chiesto dati aggiornati sulla situazione dei contagi da Covid.