“Vertici Consorzio bonifica vengano in città”, Scudera: “Possiamo investire o dobbiamo lasciare?”

“Da due mesi, l’acqua della diga Disueri viene sversata in mare – continua – so che viene fatto per ragioni di sicurezza ma per noi agricoltori è un danno enorme. A Cimia, risultano invasati almeno quattro milioni di metri cubi d’acqua che sarebbero adeguati per la prossima stagione. Ma chi può darci delle certezze? Vorremmo che i responsabili regionali del Consorzio di bonifica venissero in città, a valutare la situazione di persona. Non vogliamo alcun attacco gratuito alla politica ma può essere l’occasione giusta per dare un segnale e per non lasciare morire il territorio”. L’intero comparto locale è condizionato da risorse idriche scarse e da un’infrastrutturazione che praticamente non esiste.