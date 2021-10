Veto M5s ad ogni accordo, Farruggia: “Non ci riconosciamo nella giunta Greco”

Gela. Se c’è chi osserva, in attesa di valutazioni politiche; altri, invece, alla “nuova” giunta Greco proprio non ci pensano. I grillini del Movimento cinquestelle sembrano tirarsi fuori, nonostante di larghe intese, sul modello nazionale, si sia parlato durante il vertice di maggioranza di ieri sera. “Non abbiamo mai avuto interlocuzioni politiche con il sindaco o con la maggioranza – dice il consigliere comunale Virginia Farruggia – su questi temi, non siamo mai stati chiamati dal sindaco”. Per i grillini, infatti, l’esperienza Greco è da valutare, politicamente, su un fronte del tutto lontano dalle prospettive pentastellate. Il dialogo, invece, c’è a livello istituzionale. Il sottosegretario Giancarlo Cancelleri e il senatore Pietro Lorefice, in più occasioni, hanno supportato i progetti dell’amministrazione, aprendo a finanziamenti importanti, l’ultimo dei quali da trenta milioni di euro, con il programma “Qualità dell’abitare”. Non sono mancati tavoli comuni, neanche per la portualità e l’approdo all’Autorità della Sicilia Occidentale, si legge anche in questo senso. “Non si è mai discusso di entrare in giunta – aggiunge Farruggia – il nostro contributo istituzionale è doveroso, visto il ruolo che ricopriamo a livello nazionale. A differenza del Pd, che inizialmente si è riconosciuto in questo progetto politico, noi invece non abbiamo mai avuto convergenze con questa amministrazione, nella quale non ci riconosciamo per nulla”. Una chiusura netta, quella che arriva dall’esponente del Movimento cinquestelle, che da sempre è molto vicina ai portavoce regionali e nazionali, Pietro Lorefice e Nuccio Di Paola.