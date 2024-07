VI edizione del Galà dello Sport, ASI premia le eccellenze siciliane

Un evento, quello tenutosi sabato pomeriggio, che permette, anche e soprattutto agli sport minori, di ottenere un riconoscimento che suggelli il duro lavoro che c’è stato dietro gli ottimi risultati conseguiti. Un esempio lampante è quello dell’ASD Gela Scacchi, associazione che ha disputato per due anni di fila la Serie B nazionale, cosa che a Gela non era mai avvenuta.

Presente all’evento anche Andrea Tricoli, responsabile nazionale del tiro con l’arco storico ASI, premiato per aver dedicato molte attività all’inclusione sociale con i disabili.

Tra le società gelesi, invece, premiata l’ASD Pegasus Volley, società pallavolistica di Serie C che ha partecipato al Summer Asi Exsport dello scorso weekend disputando il torneo regionale di beach volley e che ha instaurato, nel corso degli anni, un rapporto di collaborazione duraturo con l’ASD Orizzonte legato alla promozione dell’inclusione attraverso lo sport, condotta tramite le attività di pallavolo unificata. A presenziare anche Giuseppe Favitta, al suo primo Galà da assessore dello sport, turismo e spettacolo.

“Sono molto emozionato per aver ricevuto questo invito – dichiara Favitta – sono contento di partecipare a questo mio primo impegno istituzionale”.