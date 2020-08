“Vi racconto il mio Mudù”… alle Mura, Salvo La Rosa presenta Uccio de Santis

Gela. Cresce l’attesa per lo spettacolo di Uccio De Santis che, martedì 25 agosto, farà tappa nell’incantevole scenario della Mura Timoleontee a Caposoprano. Dalle 21, il noto barzellettiere pugliese porterà in scena “Vi racconto il mio Mudù”, evento inserito nel calendario ufficiale della Regione e del Comune. Uno spaccato, in chiave ironica, degli usi e costumi degli italiani con parodie su carabinieri, medici, preti, e quelle sul mondo del lavoro e la disoccupazione nel meridione. Proprio quest’ultime hanno consacrato Uccio de Santis come uno dei più noti barzellettieri d’Italia.