Via Antioco ancora in terra battuta, con le piogge invasa dall’acqua: appello residenti

Gela. Lo stato di via Antioco, a Modernopoli, è ben noto anche ai tecnici e ai dirigenti comunali, che hanno già ricevuto segnalazioni dai residenti. In concreto, però, nulla è stato fatto e quella zona rimane forse una delle poche strade ancora in terra battuta. In estate, i residenti spiegano di essere costretti a barricarsi in casa, a causa della polvere che si alza. In inverno, invece, soprattutto con le prime piogge, la strada si trasforma in una maxi piscina, che rischia seriamente di intaccare le abitazioni e produrre ulteriori danni.