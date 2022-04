Via Australia, “da due anni attendiamo il ripristino della rotatoria stradale”

Gela. Lunedì, in consiglio comunale, sarà trattata, tra le altre, l’interrogazione presentata dal consigliere leghista Emanuele Alabiso, che chiede interventi lungo il tratto di strada di via Butera, attraversato da alcune rotatorie. Per il consigliere, va migliorata la sicurezza, installando anche nuova segnaletica. Una situazione analoga si riscontra in via Australia. Da alcuni anni, i residenti chiedono che sulla rotatoria, ormai precaria, vengano effettuate modifiche sostanziali, mettendola in sicurezza.