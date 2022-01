Via Cascino, ladri in un’abitazione: paura per una donna, almeno due fermi

Gela. Ladri anche l’ultimo giorno dell’anno. Un episodio che ha dell’incredibile quanto accaduto questa sera in via Generale Cascino. Un tentato furto in appartamento è stato perpetrato poco prima delle 20. Pare che due persone si siano introdotte in un appartamento di un condominio di quattro piani, nel cuore di via Cascino. I topi di appartamento probabilmente pensavano che l’abitazione fosse disabitata mentre in realtà all’interno c’era la proprietaria. Ci sono stati momenti di tensione e paura.