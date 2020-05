Via libera a convenzione Ati-Autorità toscana, Conti: “Su gestione vanno valutati atti”

Gela. E’ ritenuto un passaggio importante per arrivare a prendere in mano tutte le funzioni che fino ad ora sono state coperte, per il servizio idrico, dall’Ato Cl6. L’assemblea della nuova Ati, presieduta dal sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, ha deliberato di stipulare la convenzione che la legherà all’Autorità idrica toscana. Sarà un rapporto che consentirà all’Assemblea territoriale idrica di entrare a pieno regime. Spetta all’Ati, in base alla nuova disciplina, vigilare su un servizio che soprattutto in città continua ad essere molto carente. Non è da escludere che l’Autorità toscana possa poi intervenire anche in passaggi successivi. L’Ati sarà chiamata a valutare il ritorno ad un sistema pubblico di gestione del servizio idrico integrato. La commissione tecnica, ormai lo scorso anno, ha votato per sciogliere il rapporto con Caltaqua. “Quella toscana è una delle Autorità più importanti – dice Conti – è tra le best practice e ci faremo affiancare in una fase molto delicata. Ci sarà garantito supporto tecnico nelle procedure di subentro. Vogliamo accelerare per riappropriaci della governance del sistema idrico. Questo non significa un automatico meccanismo di subentro dell’ente gestore. Ci sarà da valutare la documentazione e tutto il contenzioso”.