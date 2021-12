Via Licata come una discarica, sacchi gettati dalle auto: Malluzzo, “ci saranno denunce”

Gela. Decine di sacchi, colmi di rifiuti di ogni tipo. Qualcuno ha scambiato via Licata per una discarica. Pare che diversi automobilisti, in transito, abbiano l’abitudine di liberarsi dei rifiuti, gettandoli in strada. Questa mattina, agenti della municipale e dipendenti Tekra si sono recati sul posto per ripulire. L’assessore Cristian Malluzzo denuncia pubblicamente quello che ogni giorno fanno “gli incivili”, a danno dell’intera città. “Anche oggi alcuni incivili, proprio non riusciamo a definirli diversamente, hanno abbandonato i loro rifiuti ai margini della carreggiata e sono andati via, lasciando sporcizia e degrado. E anche oggi noi siamo intervenuti, e abbiamo provveduto alla pulizia. Le multe, pure in questo caso, sono in arrivo, insieme alle denunce. Siamo a Caposoprano, in un tratto di via Licata, e qui una decina di automobilisti ha pensato bene di lanciare e depositare i sacchi della spazzatura, invece di differenziare a casa e mettere comodamente tutto fuori dalla porta nel giorno stabilito dal calendario. Peraltro – spiega l’assessore – abbiamo scoperto che alcuni sono recidivi. Habitué, si potrebbe dire con amara ironia. Si vede che godono proprio a sporcare, ma questo divertimento glielo toglieremo. La città onesta e rispettosa delle regole, ossia la stragrande maggioranza, può starne certa”.