Via Matteotti, partono i lavori di ripristino dell’arteria stradale

Gela. Al via i lavori di ripristino in via Matteotti da parte del gestore che l’anno scorso aveva messo mano ad una serie di interventi sulla centralissima arteria, che collega corso Salvatore Aldisio e corso Vittorio Emanuele al lungomare. Erano state rimosse le basole originarie, creando non pochi problemi, al punto che la vicenda era finita al centro di una interrogazione consiliare. La cosiddetta “calata del Bastione”, infatti, è una strada molto antica, la cui importante storia era raccontata, in parte, proprio da quel basolato eliminato per far posto ad una colata di cemento. Decisamente un lavoro fatto male, esteticamente ma anche per ragioni di sicurezza. Sull’asfalto, infatti, poco dopo si erano formate delle buche e, data la ripidità della strada, qualcuno ha anche rischiato di scivolare e farsi male seriamente. Il settore lavori pubblici aveva iniziato mesi fa a fare pressioni sul gestore dei sottoservizi, affinchè provvedesse al ripristino definitivo con le basole, e finalmente, dopo le interlocuzioni di queste settimane, i lavori sono iniziati oggi.