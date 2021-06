Via Niscemi, Liardi: “Basta populismo, FdI si informi su ritardi Regione nei pagamenti”

Gela. “Il cronoprogramma previsto per via Niscemi verrà rispettato, nonostante lo slittamento per le restrizioni Covid e i ritardi della Regione nei pagamenti”. L’assessore ai lavori pubblici Ivan Liardi non condivide per nulla le critiche arrivate dalla dirigenza locale di Fratelli d’Italia, che con Rosario Emmanuello ha descritto il cantiere di via Niscemi, come una sorta di “terra di nessuno”. “In primis, ritengo che sarebbe bastata una semplice telefonata o, cosa ancora più gradita ad un pubblico amministratore, peraltro sempre presente negli uffici del settore lavori pubblici, incontrare un esponente di un partito politico per dare chiarimenti o delucidazioni. Avrei gradito, ma questo attiene alle regole della politica, che qualora ritenute non praticabili le vie brevi, ci si fosse attivati attraverso i propri rappresentanti al civico consesso, presentando anche una interrogazione. Leggere che “dall’inizio dei lavori la situazione pare non essere mai stata sotto controllo dell’amministrazione”, quando mai nessuna informazione è stata assunta, da chi esprime la lamentela, presso il settore né tanto meno dai soggetti coinvolti nell’opera, dal rup, dal direttore dei lavori, dal responsabile della sicurezza, dall’impresa esecutrice, lascia perplessi e stupiti. Si evidenzia una non attenta, imprecisa e non puntuale attività svolta da Fratelli d’Italia nel raggiungimento di un pubblico interesse che dovrebbe rappresentare il comune denominatore di tutte le forze politiche, sia di opposizione che di maggioranza. Lo stato di avanzamento dei lavori – dice Liardi – è, nonostante tutto, in linea con il cronoprogramma indicato in progetto e la previsione di fine del cantiere è al 30 luglio”. L’assessore fa riferimento alle cause che hanno determinato uno slittamento e anche la Regione pare non dare una mano. “Lo slittamento della previsione contrattuale all’1 giugno è stato determinato da una sospensione dei lavori, prevista dalle vigenti norme in materia, per le cause a tutti note e che hanno visto coinvolta la globalità della popolazione mondiale, colpita da Covid. Non posso non sottolineare che, pur tra mille difficoltà legate alla gestione di un cantiere in piena emergenza pandemica, con tutto quello che comporta in termini di organizzazione, di ritardi nelle forniture e altro – continua l’assessore – il cantiere ha continuato ad avanzare e sta volgendo alla conclusione. Sempre per dovere di informazione, il settore lavori pubblici ha già emesso due stati di avanzamento lavori con relativi certificati di pagamento che la ditta esecutrice non ha ancora potuto incassare per problemi burocratici legati al bilancio della Regione. A tal proposito, colgo l’occasione, atteso che Fratelli D’Italia è ben rappresentata nella giunta regionale, per chiedere che si faccia portavoce, rappresentando il grave problema legato al blocco dei pagamenti dei cantieri del “Patto per il Sud”, cosa che peraltro ho già fatto insieme al sindaco, in quanto l’immediato sblocco darebbe la giusta boccata di ossigeno all’impresa, alla quale va tutta la mia riconoscenza. Nonostante tutto, tra mille sacrifici, ha anticipato tutte le spese pur di evitare un possibile blocco del cantiere per assenza di risorse finanziarie, con quello che ne sarebbe derivato in termini di dilazione dei tempi e di disagi per i cittadini e per i commercianti che abitano ed operano in via Niscemi”.