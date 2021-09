Via Romagnoli, Bennici: “Altro che abbaglio, la mia segnalazione è servita”

Gela. “Un abbaglio? Spero di averne ancora tanti dello stesso tipo se serve a dare soluzioni alla città”. Il consigliere comunale Sandra Bennici spiega che dopo la sua segnalazione di ieri, sul transito in via Romagnoli reso difficile da una griglia che delimitava un tratto di strada, Ghelas ha provveduto a sistemare in modo differente, agevolando il transito. L’immobile adiacente è a rischio crollo e la delimitazione è stata posta per effettuare i primi rilievi.