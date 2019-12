Via Rossini, lavori in corso bloccano ambulanza con paziente a bordo

Solo per una fortuita coincidenza la paziente, una donna anziana, ha raggiunto il Pronto soccorso di via Palazzi senza ulteriori conseguenze. Rimane, invece, la consapevolezza che i lavori in corso in centro storico potrebbero minacciare il regolare pronto intervento dei mezzi di soccorso in situazioni più gravi. L’episodio si è registrato ieri alle 23, pare che non fossero presenti nemmeno gli agenti di polizia municipale. L’ambulanza del 118 avrebbe impiegato, nonostante il paziente a bordo, circa trenta minuti per raggiungere l’ospedale “Vittorio Emanuele”.