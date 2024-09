Via S.Alfredo, alberi senza manutenzione: radici sempre più profonde e strada a rischio

Gela. La zona verde con gli alberi di via S.Alfredo, a ridosso di via Madonna del Rosario, si trova in una condizione che preoccupa i residenti. Proprio gli alberi non vengono sottoposti a manutenzione ormai da tempo. Le radici sono sempre più profonde e stanno danneggiando non solo il marciapiede, diventato pericoloso per i passanti, ma anche la strada che presenta evidenti lesioni del manto.