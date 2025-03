Via Venezia, affidati i lavori: interventi per la riqualificazione e il decoro del cavalcavia

Gela. Poco più di ottantamila euro per la riqualificazione e il decoro del cavalcavia di via Venezia. Adesso, è definitivo l’affidamento per gli interventi, voluti dall’assessore al ramo Giuseppe Fava. Il vicesindaco, già sul finire dello scorso anno, insieme agli uffici tecnici, aveva definito le procedure, con gli affidamenti inoltre per il decoro del centro storico e del lungomare. Un altro progetto che ha sostenuto con forza è appunto quello del cavalcavia, area che va rivista e riqualificata. Sono stanziamenti delle compensazioni che il vicesindaco ha concentrato proprio sul decoro e sulla pulizia.