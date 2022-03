Via Venezia, aggiudicati lavori riqualificazione: “Importante per dare decoro alla città”

“Aspettavamo con ansia l’esito di questa gara – dichiarano il sindaco Lucio Greco e l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli – consapevoli che si tratta di una delle principali arterie della città, che attraversa per intero il perimetro urbano e che ogni giorno viene percorsa da migliaia di mezzi. Grazie a questo progetto sarà possibile sistemare il manto stradale, i marciapiedi, l’illuminazione, il decoro urbano, partendo dall’incrocio con via Niscemi e fino al cavalcavia. E’ un tassello veramente importante, che si va ad inserire nel complesso e strategico puzzle che stiamo cercando di comporre per il futuro della città. Sapevamo che c’era molta attesa nei confronti di questa gara e tutti non vediamo l’ora di avere una nuova via Venezia, per cui non possiamo che esprimere grande soddisfazione per quest’altro risultato, frutto di una grande sinergia, tra tecnici e politici. Insieme, uffici e classe politica, stiamo correndo per non perdere alcun finanziamento e aggiudicare tutte le gare rimaste a lungo in sospeso a causa di intoppi burocratici. L’attenzione resta massima su tutto, centro storico, periferie, quartieri, aree verdi, non si sta trascurando nulla e non ci stiamo risparmiando, per sistemare e riqualificare ogni angolo della nostra città”.