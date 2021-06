Via Venezia si ripopola di clienti, Susino (Sonny Bono): “pronti a riassumere”

Gela. Ci stiamo lasciando la pandemia alle spalle e la voglia di tornare alla normalità è fortissima. Ed a tirare un grosso sospiro di sollievo sono soprattutto i commercianti di abbigliamento, tra le categorie più penalizzate insieme a gioiellerie, palestre, centri sportivi, negozi di calzature.

Ma adesso si riparte! Con slancio, determinazione e voglia di stupire i clienti. Ed in via Venezia si ripopola il Centro Commerciale Naturale. Le chiusure forzate e le perdite di fatturato hanno costretto a malincuore i datori di lavoro ad operare ammortizzatori sociali e la cassa integrazione per i loro collaboratori/dipendenti. Ora però si comincia ad intravedere una luce in fondo al tunnel.

Emanuele Susino ,titolare del più importante negozio della zona con il famoso marchio Sonny Bono (brand con più di 100 negozi in tutta Italia), non nasconde la possibilità di tornare anche ad assumere. “Sono stati mesi duri, inutile nasconderlo – dice – finalmente i negozi vedono la luce e se non ci saranno future restrizioni non escludo la possibilità di nuove assunzioni”.