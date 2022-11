Via Venezia, un semaforo pedonale per la sicurezza: Trainito, “subito colto le richieste”

Gela. Mettere in sicurezza via Venezia, ad iniziare dalla zona dove è più diffusa la presenza di attività commerciali. Il consigliere comunale Rosario Trainito ha ricevuto la segnalazione di diversi esercenti. Da tempo, lamentano la necessità di migliorare la sicurezza stradale. Il rischio per chi cerca di spostarsi a piedi è di essere investiti dalle auto e dai mezzi in transito. I titolari delle attività hanno avviato una raccolta firme. “Mi sono subito attivato per capire cosa si possa fare, un commerciante della zona ha avviato una raccolta firme di tutti i negozianti per l’installazione di un semaforo pedonale. Ho riportato il problema all’assessore Giuseppe Licata, che si è dimostrato disponibile nel collaborare per collocare questo sistema”, dice Trainito.