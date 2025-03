Viaggi in mare dei migranti, arrivavano sulle coste locali: condanne confermate, assolto Reale

Gela. Erano tutti accusati di aver avuto ruoli strategici e organizzativi in un gruppo, capace, secondo gli inquirenti, di gestire le tratte dei migranti che dalle coste del Nord Africa arrivavano su quelle locali. I giudici della Corte d’assise d’appello di Caltanissetta hanno confermato tutte le condanne già emesse, in primo grado, dal gup del tribunale nisseno, in abbreviato. Erano state a nove anni di detenzione per Akrem Toumi, considerato tra i vertici del gruppo e contatto per organizzare le partenze verso l’Italia, e a otto anni per la moglie Sarra Khaterchi. Entrambi già vivevano in zona. Otto anni e quattro mesi per Giovanni Bartoluccio, sette anni e quattro mesi a Maurizio Ticli, sei anni a Gaetano Vigna, quattro anni e dieci mesi per Salvatore Militello e Giuseppe Militello. Sono considerati i supporti in territorio niscemese per il gruppo. Inoltre, cinque anni e otto mesi a Saber Toumi, quattro anni e otto mesi per Taoufik Toumi, cinque anni e quattro mesi ad Abdelhafiz Farag, tre anni e quattro mesi a Mounir Gharbi e infine quattro anni e dieci mesi ad Hassen Hassen. Per alcune posizioni sono stati definiti dei concordati.