Viaggio pagato al primario, la presunta corruzione: legale, “grande fiducia nella giustizia”

Gela. Il gup del tribunale di Catania si pronuncerà sull’eventuale rinvio a giudizio del primario di urologia Nuccio Condorelli. Al medico, in servizio al nosocomio di Caposoprano, viene contestata una presunta ipotesi di corruzione, che si sarebbe concretizzata attraverso un viaggio, pagato da fornitori. Un presunto accordo sottobanco, che per i magistrati etnei va valutato in giudizio. L’Asp di Caltanissetta, per il tramite dell’avvocato Marina La Boria, come anticipato ieri, è parte civile nel giudizio. L’avvocato del medico, il legale Tommaso Tamburino, si è opposto alla richiesta di rinvio a giudizio e spiega la posizione difensiva e dell’imputato.