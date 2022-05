Viale Mediterraneo riparte, oggi inaugurazione: via libera ad “Una via tre piazze”

Gela. Apre il tratto completato di viale Mediterraneo. Il simbolico nastro verrà tagliato questa sera. Dopo circa due anni, conditi anche dagli stop per l’emergenza pandemica, l’amministrazione comunale terrà a battesimo il primo tratto riqualificato, attraverso i fondi del Patto per il Sud. Non sono mancate le difficoltà. Con l’avvento dell’assessore Romina Morselli, la priorità degli uffici del settore lavori pubblici si è concentrata proprio sul completamento dei cantieri in corso. L’assessore e il sindaco Lucio Greco, insieme e a tecnici e funzionari, stanno cerando di stringere i tempi. All’inaugurazione di questa sera, ci sarà anche l’assessore regionale Marco Falcone, che si è posto come interlocutore dell’amministrazione comunale e ha avuto incontri con il sindaco, l’assessore Morselli e il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito.