Viale Mediterraneo-via Niscemi, cantieri a rilento: Di Cristina, “esercenti disperati”

Gela. Vanno avanti da alcuni mesi e soprattutto per viale Mediterraneo i tempi potrebbero essere ancora più lunghi. I lavori in centro storico e in via Niscemi stanno però comportando diversi problemi, non solo ai residenti ma anche agli operatori commerciali, già piuttosto malmessi a seguito delle restrizioni Covid. Il segretario provinciale dem Peppe Di Cristina, nelle ultime ore, ha rilanciato la questione, anche sui social. “Non sarebbe il caso di dare tempi certi per la fine di questi lavori?”, ha chiesto. Di Cristina parla di “una vera vergogna”, dopo aver avuto riscontri da alcuni operatori commerciali, che a causa dei lavori continui non riescono ad avere gli stessi riscontri, almeno in termini di clientela.