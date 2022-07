Regionali, il vice di Salvini in città: “Serve un candidato unitario nel centrodestra”

Gela. Un afoso pomeriggio di luglio ed un torneo di padel per simpatizzanti leghisti diventa l’occasione per parlare di politica regionale e del momento del partito di Salvini. Il consigliere comunale Emanuele Alabiso ed il neo coordinatore cittadino Raffale Carfì hanno invitato il deputato nazionale Andrea Crippa, vice segretario federale.

A tre mesi abbondanti dalle elezioni regionali, il braccio destro di Salvini conferma la volontà di trovare un candidato unitario del centrodestra.

“Il nostro obiettivo – dice Crippa – è avere un candidato unitario. Questa regione ha bisogno di recuperare tanti talenti che stanno scappando. Bisogna trovare un nome unitario, serve però la maturità di tutti i componenti del centrodestra. Dobbiamo avere la capacità di trovare la sintesi”.

Il caso di Igor Gelarda, che ha fatto volare gli stracci dentro la lega siciliana dopo il deludente risultato ottenuto a Palermo, non sembra preoccupare Crippa ed i vertici della Lega.

“Nel centro destra c’è un dibattito aperto. Chi va via lo fa per una questione più di opportunità che di ideologia. Questo è un partito che si deve radicare. Quando le cose vanno meno bene si capisce maggiormente chi ci tiene”.