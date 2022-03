Vicini al popolo ucraino e contro ogni guerra, veglia a San Sebastiano

Gela. Pregare ed essere solidali, in silenzio e nel raccoglimento più profondo è l’invito che don Giorgio Cilindrello ha rivolto ai partecipanti alla veglia che si è tenuta venerdì sera presso la parrocchia San Sebastiano Martire.

Un’invocazione a disarmare i cuori, per non cedere alle logiche della violenza e della sopraffazione. È la preghiera, la lingua di Dio e strumento universale per dire no alla guerra che accomuna tutte le comunità cristiane del mondo, un’invocazione a Dio ma è anche una protesta. È un grido di dolore per i bambini che mai avrebbero dovuto conoscere questo orrore.

”La guerra non è solo inutile, immorale, ma diabolica. Pregare è quello che ora possiamo fare per non rassegnarci mai alla guerra”, spiega don Giorgio Cilindrello.