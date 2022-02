Videopoker danneggiati per i soldi, quattro a processo: abbreviato per tre imputati

Gela. Danneggiarono i videopoker e le macchinette da gioco di un’attività commerciale, nella zona di via Venezia. Probabilmente, tentarono di portare via il denaro. Sono quattro a risponderne. Davanti al giudice Eva Nicastro, Nunzio Di Noto, Igland Bodinaku ed Enzo Bruno Manfrè, per il tramite dei loro legali, hanno scelto il rito abbreviato. Il giudice li ha ammessi. Manfrè ha voluto rendere dichiarazioni spontanee, dicendosi pronto a risarcire il danno causato. Non ha invece scelto riti alternativi un altro imputato, Aristide Tascone, per il quale si procederà con il dibattimento.