“Videosorveglianza attiva a breve”, Greco: “All’antimafia ho fatto anamnesi città, basta omertà”

“Ho già informato il presidente Cracolici, vuole esserci all’inaugurazione di questo sistema che è fondamentale per il contrasto a fatti criminali – conclude il sindaco – avevamo ereditato un progetto di nuova videosorveglianza da nove milioni di euro, definito dall’amministrazione Messinese. Il ministero non autorizzò. L’entità economica si rivelò fin troppo ingente. La nostra amministrazione ha cercato di avere un finanziamento ministeriale con il progetto da circa 900 mila euro, predisposto insieme alla prefettura. Non ci fu concesso perché si prediligevano i progetti di implementazione di una rete già attiva. Alla fine, abbiamo proceduto con nostri fondi. I lavori sono in corso e l’installazione della centrale operativa è conclusa. In questi giorni, prosegue la collocazione delle telecamere. Tra fine mese e i primi giorni di maggio dovremmo essere in grado di completare e inaugurare”.