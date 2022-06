Videosorveglianza nell’area industriale, oltre un milione per il progetto ministeriale

Gela. Se ne parla ormai da anni, anche perché l’emergenza sicurezza non tocca solo il perimetro urbano della città. L’area industriale ex Asi, oggi Irsap, deve fare i conti sia con la scarsissima presenza di servizi, quasi inesistenti, sia con vere e proprie razzie messe a segno dai ladri di ferro ma anche da chi approfitta dell’assenza di controlli per colpire le aziende insediate, con furti e danneggiamenti. Il governo regionale, dopo una fase di consultazioni con le autorità competenti e con la stessa Irsap, ha autorizzato l’avvio di tutte le procedure per un nuovo progetto di videosorveglianza. L’area industriale di Brucazzi, infatti, rientra tra quelle che avranno la possibilità di usufruire dei fondi del Pon legalità 2014-2020, per un ammontare complessivo superiore al milione e mezzo di euro. I fondi consentiranno di attuare il progetto predisposto dal dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno. Nella delibera approvata dalla giunta Musumeci, su iniziativa dello stesso governatore, sono allegate le schede tecniche degli interventi, che per le aree industriali dell’isola riguardano i siti catanesi e della provincia di Caltanissetta. “Sicily cyber security” è la linea progettuale coperta con fondi Fesr-Fse 2014-2020. La nuova videosorveglianza, che prevede un’implementazione dell’intera sala di controllo, coprirà tutti i quadranti, quindi il settore Nord-est, Nord 1 e Nord 2 (quest’ultimo ancora al centro del dibattito per la necessità di un progetto di tutela ambientale). Proprio per il Nord 2, “il progetto prevede un sistema diffuso di videosorveglianza per il controllo di tutto il settore ed in particolare è stata prevista l’installazione di 16 postazioni video in cui sono previste 20 telecamere di cui 14 di tipo dome, 4 di tipo fisse e 2 di tipo fisse per lettura targhe. Per tutte le postazioni video è stata prevista l’alimentazione elettrica a rete e la trasmissione dati tramite fibra”, così riportano le schede tecniche. Nell’area Nord-est, si fa riferimento ad “un sistema diffuso di videosorveglianza per il controllo di tutto il settore ed in particolare è stata prevista l’installazione di 15 postazioni video in cui sono previste 15 telecamere di cui 14 di tipo dome e 1 di tipo fisse per lettura targhe. Per tutte le postazioni video è stata prevista l’alimentazione elettrica a rete e la trasmissione dati tramite fibra”. Infine, nel settore Nord 1, che è l’unico già dotato di un sistema di controllo, “il progetto prevede l’upgrade tecnologico di tutte le apparecchiature finalizzato alla integrabilità con le apparecchiature di nuova installazione. È prevista pertanto l’acquisizione di 24 telecamere di cui 21 di tipo dome e 3 di tipo fisse per lettura targhe”.