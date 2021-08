Videosorveglianza, si valutano fondi del Comune: “Potremmo intervenire con royalties”

Gela. Ministero e Regione, nonostante i tentativi, non hanno dato alcuna possibilità di copertura del progetto. Un nuovo sistema di videosorveglianza in città è però ritenuto fondamentale, anzitutto dalle autorità e dai magistrati della procura. Monitorare le aree del perimetro urbano con un efficiente sistema di videosorveglianza, agevolerebbe le indagini e secondo gli esperti potrebbe disincentivare danneggiamenti e azioni criminali. A Palazzo di Città, dopo alcuni incontri con il prefetto di Caltanissetta, si sta vagliando la possibilità di intervenire con fondi dell’ente. Il progetto è da circa 900 mila euro e potrebbe essere coperto con stanziamenti delle royalties estrattive, incassati dal municipio. “E’ una possibilità che stiamo verificando – spiega il sindaco Lucio Greco – si è perso fin troppo tempo e sappiamo che avere un impianto di videosorveglianza è molto importante, così come hanno sempre spiegato le forze dell’ordine, i magistrati e tutte le autorità. Purtroppo, né dal ministero né dalla Regione sono arrivate risposte in grado di poter sbloccare fondi. Quindi, cercheremo di attingere dalle nostre risorse, valutando anche quelle delle royalties. Si potrebbe procedere con moduli e quindi gradualmente”.