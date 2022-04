Vietato il concerto di Pandetta, no questore all’esibizione a Falconara

Gela. Concerto vietato e la questura di Caltanissetta vigilerà, attraverso gli agenti di polizia del commissariato. Non si terrà l’esibizione di Niko Pandetta, in programma per questa sera, in un locale di Falconara, in territorio di Butera. Il cantante catanese, più volte coinvolto in inchieste condotte dai pm etnei, si sarebbe dovuto esibire in ricordo di un quindicenne, morto a febbraio a causa di un grave incidente stradale a Licata. I familiari hanno organizzato l’evento, che il questore di Caltanissetta ha vietato. Il locale, l’Hollywood, non è autorizzato. La questura vuole evitare presenze che possano mettere a rischio la sicurezza. Pandetta è da tempo al centro dell’attenzione, anche degli investigatori, ed è stato a processo per fatti legati allo spaccio di droga.