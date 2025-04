Vigilanza e servizi fiduciari in Eni, concluso cambio appalto: “Piena garanzia per i lavoratori”

Gela. Concluso il cambio di appalto regionale per quanto riguarda la vigilanza privata e i servizi fiduciari nei siti Eni. Tutti gli aventi diritti, ovvero 123 guardie particolari giurate, e 15 addetti ai servizi fiduciari, sono transitati dall’istituto di vigilanza privata Ancr a Cosmopol, per le guardie giurate, e Sicurpol, per gli addetti ai servizi fiduciari. Sono stati confermati e mantenuti tutti i livelli occupazionali e i diritti economici contrattuali. “Abbiamo chiesto e ottenuto l’assunzione per un periodo di sei mesi dei lavoratori con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 marzo e l’impegno di garantire il futuro lavorativo attraverso una stabilizzazione”, spiega il segretario provinciale Filcams-Cgil, Nuccio Corallo.