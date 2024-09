Vigor, altri due acquisti: verso il campionato di promozione

Debutto casalingo, domani pomeriggio, per il sodalizio presieduto da Cristian Paradiso che, dopo la vittoria in trasferta con il Santa Croce col punteggio di 1-0, è chiamato a difendere il risultato ed assicurarsi il passaggio al secondo turno di Coppa Italia Promozione. Un torneo da non sottovalutare affatto in quanto rappresenta una via per raggiungere l’Eccellenza, massima serie regionale. La gara si giocherà sabato al “Presti” alle 16.