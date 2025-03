Vigor cade contro la Gymnica Scordia, Niscemi rinvia la festa promozione

Pareggia, invece, il Niscemi di mister Fabio Comandatore. Pirotecnico 3-3 in casa del Priolo che non permette ai gialloverdi di festeggiare l’approdo in Eccellenza, complice anche il successo del Megara maturato sul campo del Frigintini. Servirà, adesso, ottenere almeno un punto contro l’Aci Bonaccorsi, domenica prossima, per centrare aritmeticamente il salto di categoria. A fare da teatro a quello che è il secondo match point gialloverde sarà lo stadio “Pontelongo”, che ha già ospitato la gara di ritorno dei quarti di Coppa fra Niscemi e Messana.

Foto Davide Gerbino