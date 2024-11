Vigor così non va, perde anche contro la Pro Ragusa

Gela. Seconda sconfitta consecutiva per la Vigor Gela, che cade in casa della Pro Ragusa. Risultato finale, allo stadio “Biazzo”, di 2-1 in favore dei padroni di casa. A 35 minuti dall’inizio della sfida è Kevin Strabone a portare in vantaggio la Vigor su calcio di rigore. Non tarda ad arrivare, però, la rimonta ragusana. Passano otto minuti dal gol biancazzurro e la Pro Ragusa è in vantaggio.