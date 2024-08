Vigor Gela attiva sul mercato dopo il ripescaggio

Un mercato sin qui scoppiettante per la Vigor Gela, che prima ancora della richiesta di ripescaggio in Promozione ha deciso di optare per una campagna acquisti di alto livello. L’impressione, però, è che non sia finita qui, a giudicare anche dalle parole del presidente Cristian Paradiso.

“Prossima settimana avremo gli sviluppi finali – dichiara Paradiso – dovrebbero arrivare tre ragazzi che hanno giocato in Eccellenza e in Serie D per aumentare il tasso tecnico della squadra”.