Vigor Gela, domani a Caltagirone l’andata degli ottavi di Coppa contro il Niscemi

Gela. Di scena al “Pino Bongiorno” di Caltagirone il primo round degli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione. Da una parte il Niscemi dei record, campione d’inverno del girone D con dodici vittorie in tredici gare. Dall’altra una Vigor Gela che ha tanta voglia di riscatto e non deve minimamente sottovalutare la Coppa, in quanto mezzo per ottenere il salto di categoria in Eccellenza in caso di trionfo.