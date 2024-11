Vigor Gela, dopo il successo col Frigintini arriva la vicecapolista Megara

Gela. Big match in programma per domani fra Atletico Megara e Vigor Gela, ancora decimata in seguito alle partenze di vari atleti non ancora rimpiazzati. Alle 14:30 di domenica la vice-capolista, a -5 dal Niscemi ed ancora in corsa per il titolo, ospiterà una Vigor completamente stravolta rispetto alla corazzata che abbiamo visto ad inizio stagione.