Vigor Gela, pazza idea Emilio Docente per l’attacco

Uno potrebbe essere Emilio Docente, che la settimana scorsa ha incontrato la dirigenza biancazzurro. L’ex enfant prodige gelese tornerebbe nella sua città dopo quasi 18 anni dal suo esordio in serie C con la maglia del Gela Calcio. Dopo aver girovagato in tanti campi di C e D, Docente si era stabilizzato, anche per motivi familiari, in Emilia. Ora c’è la possibilità concreta che possa chiudere il cerchio della sua carriera ancora con la squadra della sua città.