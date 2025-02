Vigor in cerca di punti playoff, Amo Gela ospita il Bompietro per ritrovare il sorriso

Gela. Per quanto riguarda il girone D del campionato di Promozione, Vigor e Niscemi affronteranno, rispettivamente, Santa Croce e Scicli. Posta in palio elevata per i biancazzurri, a +11 dalla zona playout ma distanti due lunghezze dal quinto posto. I gialloverdi, invece, vengono da una battuta d’arresto in Coppa Italia contro il Messana e dovranno far visita ad una squadra affamata ed in cerca di punti per estendere il gap dalla zona playout.