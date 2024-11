Vigor oltre le polemiche, batte 2-0 il Frigintini al “Presti”

Gela. Dopo una settimana a dir poco turbolenta, la Vigor Gela soffre per 90 minuti ma ottiene la vittoria, contro il Frigintini, col punteggio finale di 2-0. A decidere la gara le reti di Strabone e De Leonardis. La squadra di casa, priva di un tecnico alla guida, regge per tutta la gara nonostante gli acciacchi e ottiene tre punti di fondamentale importanza in chiave playoff. Atteso per prossima settimana l’annuncio del nuovo allenatore della prima squadra, oltre che di qualche rinforzo.