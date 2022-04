Villa comunale : quando pulire il verde non basta

Grazie alle giornate Fai tenutesi dal 25 al 27 marzo scorso, la Villa Comunale è stata protagonista di un’opera straordinaria di pulizia e riqualificazione.

A quanto pare l’attenzione da parte dell’amministrazione è pero scemata al termine dell’evento fin al punto di veder chiusa la villa proprio la domenica e nei pomeriggi,orari in cui i bambini potrebbero usufruire dell’area ludica ritornata da poco in funzione.

La villa da anni non era in condizione così decorose, grazie soprattutto ai lavori straordinari realizzati dalla Ghelas in soli tre giorni, ma ciò che è stato fatto non basta.

I principali frequentatori dello spazio verde in pieno centro storico sono fortemente adirati soprattutto perche i servizi igienici continuano ad essere inagibili.

Anche la fontana principale ,che era stata bonificata e rimessa in funzione al termine delle giornate Fai ha smesso di funzionare.