Villa Greca, la tragedia Prometheus ha inaugurato il teatro

Gela. Buona la prima. La tragedia Prometheus ha incantato gli oltre 1500 paganti che non sono voluti mancare all’inaugurazione del teatro di villa Greca. La città, ieri, ha avuto il suo grande evento. Una tragedia greca di livello chiamata a colmare l’assenza del classico cartellone estivo dell’amministrazione comunale, mentre il vice sindaco Terenziano Di Stefano cerca di limitare i danni promuovendo i fuochi d’artificio e le luminarie per la festa patronale e un tentativo di scongiurare la scomparsa della mostra Sperone arte, del palio e del gioco del palliantino.

Resta la consapevolezza che a godere dello spettacolo voluto dall’imprenditore Luigi Greca c’erano proprio tutti, a cominciare dagli ex amministratori della città, come Angelo Fasulo, Domenico Messinese e l’ormai ex commissario straordinario Rosario Arena. Il posto d’onore è toccato all’attuale sindaco Lucio Greco ma la standing ovation è toccata a Luigi Greca e sua moglie, un applauso scrosciante ha accompagnato il loro ingresso al teatro.