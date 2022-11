Villetta pericolosa, bambino cadde sbattendo la testa: chiesto risarcimento al Comune

Gela. Cadde a terra, sbattendo violentemente la testa. Tre anni fa, si verificò nell’area del parco giochi della villetta dell’Auriga, a Macchitella. I genitori del bambino che riportò ferite hanno deciso di portare in giudizio il Comune. L’udienza in tribunale è fissata per inizio gennaio. Secondo i genitori, che hanno dato mandato ad un legale, l’infortunio fu causato da “un’insidia non preventivamente segnalata”. Più volte, nel tempo, sono arrivate segnalazioni dalle famiglie che si recano nella villetta per qualche ora di svago e per consentire ai bambini di giocare.