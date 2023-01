Villette via Morselli nel degrado, rifiuti e verde abbandonato: situazione estrema

Gela. Ancora una volta, del tutto evidente è lo stato di abbandono e di degrado nel quale versano tutti i giardini che si trovano lungo via Morselli, non solo per la presenza di rifiuti che invadono le aiuole ma anche per l’erba alta che evidentemente non viene tagliata da tempo. E’ un’ulteriore testimonianza della carenza di necessarie e costanti opere di manutenzione del verde pubblico.

Numerosa la presenza di bottiglie rotte, lattine vuote, piatti e bicchieri di plastica oltre a rifiuti di vario genere. Si tratta di diverse centinaia di oggetti che evidentemente non vengono rimossi da tempo immemore e che purtroppo sembrano oramai fare parte integrante della zona.