Vincoli, Giudice ribadisce “rispettare regole”: Di Stefano, “rilascio pareri è dovere morale”

Gela. Le posizioni non sono ancora allineate sulla stessa frequenza e l’audizione del responsabile della Riserva Biviere Emilio Giudice, sentito oggi dalla commissione Sic Zps, è servita anche ad uno scambio di vedute con l’amministrazione comunale. Alla riunione, che ha inoltre consentito di individuare il presidente della commissione (composta tra gli altri da docenti universitari), hanno partecipato il vicesindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore Ivan Liardi. C’era l’architetto Emanuele Tuccio (ormai ex dirigente comunale da poco in pensione che ha voluto fortemente la riattivazione della commissione). Sui vincoli si gioca una partita che inevitabilmente è pure economica, con tante aziende, di diversi settori, che hanno in programma investimenti, in alcune aree locali favoriti dalla disciplina Zes. Giudice ha riproposto una linea che ha sempre spiegato ad ogni tavolo. “Il piano di gestione deve essere applicato e i progetti in contrasto sono improcedibili”, ripete. “Il Comune deve adeguarsi per le procedure di valutazione di incidenza. Serve una struttura specifica che se ne occupi e va attivata una banca dati, con l’accesso on line”, aggiunge. In municipio, si cerca di arrivare a tempi certi per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni. “In queste procedure – aggiunge il responsabile della riserva – non c’è un silenzio assenso. La riserva si esprime con pareri preliminari, che in quanto tali non possono mancare”. L’approccio non cambia neanche su aree alle quali guardano in tanti, come la Nord2 dell’ex Asi. “Per sanare questa situazione c’è un’unica procedura – precisa – se non la si applica, tutto rimarrà abusivo. In passato, si procedette in maniera sbagliata ma già all’epoca la Lipu aveva rilasciato delle note che non vennero osservate. La politica non tenne in considerazione quello che dicevamo. Le regole ci sono e vanno rispettate. Sicuramente, non cambieranno e bisognerà conviverci. Il fatto che sia stata istituita la commissione Sic Zps non mette in regola il Comune. La normativa deve essere studiata in maniera approfondita. Ho l’impressione che non ci sia una vera volontà di collaborare. Il rispetto delle regole l’ho sempre chiesto al Comune così come alla Regione”.