Vincoli Nord 2, vertice con Irsap per progetto: proposta 2005 mai attuata

Gela. I vincoli erano già efficaci ma si costruì ugualmente e oggi per l’area Nord 2 dell’ex Asi arrivare ad una soluzione appare molto difficile. Rilasciare autorizzazioni per nuovi insediamenti ma anche per sviluppare quelli già presenti, è praticamente impossibile. La questione l’ha sollevata il responsabile della Riserva Biviere, Emilio Giudice, al quale spetta definire i pareri sui progetti in quell’area. Con i vincoli non rispettati, pensare ad iniziative in quelle aree andrebbe in contrasto con le norme, anche comunitarie. Ad inizio settimana, l’assessore Terenziano Di Stefano e il presidente della commissione urbanistica Vincenzo Casciana hanno avuto un confronto con i funzionari dell’assessorato regionale territorio e ambiente. L’ipotesi attualmente sul tavolo è di puntare su un progetto, a compensazione, che andrebbe a tutelare l’aspetto ambientale. Lo studio di fattibilità, diciassette anni fa, venne realizzato proprio dalla Riserva Biviere. La Regione avrebbe dovuto provvedere a prenderlo in carico e a finanziarlo. Non se ne fece nulla. Oggi, sembra una delle poche soluzioni percorribili. Sarà però una sorta di corsa contro il tempo. Nell’arco di una decina di giorni, dovrebbe essere adeguato, con un progetto perlomeno definitivo. In questo modo, si potrebbe tentare di arrivare ad un finanziamento, attraverso la Regione, per un ammontare che si aggira su somme tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Mercoledì, c’è stato un incontro nella sede locale di Irsap, l’ente subentrato all’ex Asi. Di Stefano ha chiesto formalmente ai tecnici Irsap di adeguare lo studio di fattibilità, attraverso un progetto definitivo. Mercoledì prossimo dovrebbe arrivare la risposta. Se non ci fosse la disponibilità, allora tutto si complicherebbe ancora di più. Ci sono gruppi imprenditoriali che guardano con molto interesse all’area Nord 2, anche nell’ottica delle agevolazioni garantite dalla Zona economica speciale. Non ci sono però garanzie su eventuali sì a progetti di investimento, se prima non si procederà con le compensazioni ambientali.